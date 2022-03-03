Tedbirsiz yıkım yan binadakileri tedirgin etti

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de 4 katlı apartmanın yıkım çalışmalarında bitişiğinde bulunan binadakiler, önlem alınmadığı gerekçesiyle tedirgin oldu. Dairelerden birinin camları kırıldı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde 4 katlı binada iddiaya göre gerekli tedbirler alınmadan yıkım çalışmaları başladı. Yıkım sırasında bitişikteki Fatma Yücel'e ait 4 katlı binanın bazı dairelerinde hasar oluştu. Bina sahibinin avukatı Hasan Eren'in ulaşmaya çalıştığı yıkılan binanın müteahhidinin, "İki gün başka yerde konaklasınlar, parasını biz veririz" dediği iddia edildi. Bunun üzerine avukat Hasan Eren, ilgili kurumlara yıkımın durdurulması yönünde başvuruda bulundu.

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Öte yandan, mahalle ve bitişikteki binada oturan sakinlerin tepkisi üzerine yıkım çalışması yapan işçiler saç plakalarla tedbir almaya çalıştı. Kendilerine iş güvenliği ile ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakan işçiler, yıkım çalışmalarına devam etti.