Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
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Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

21.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:53
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Yıllardır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden ve şimdilerde tedavisine evinden devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni bir fotoğraf geldi.

Banyoda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde Kilyos'ta bir özel bir çiftlikte dinlenen ve tedavisine devam edilen şovmen, arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

ALDIĞI KİLOLAR SEVİNDİRDİ

Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti. Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı. Geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla herkesi korkutan Erbil'in son fotoğrafında kilo aldığı ve durumun iyi olduğu gözlendi.

İşte Erbil'in son hali:

Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

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