TEDAVİSİ TAMAMLANAN KÜÇÜK KARTAL KUŞU DOĞAYA SALINDI

OSMANİYE Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi süreci tamamlanan Küçük Kartal kuşu doğaya salındı.

Merkeze bağlı Tehçi Köyünden bir vatandaş 8 Kasım'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yaralı bir yırtıcı kuş bulduğunu belirtti ve tedavisi için yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı bir veteriner hekim ve Av Koruma personeli sevk edildi. Duyarlı vatandaştan teslim alınan yaralı Küçük Kartal kuşu tedavisi için Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada, Veteriner Hekim İbrahim Alcı tarafından tedavisine başlanılan kuşun kandına batan tel çıkartılarak ilaç tedavisi uygulandı. 5 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar uçma yetisi kazanan Küçük Kartal kuşu, Osmaniye Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz tarafından Kastabala Sulak Alanında doğaya bırakıldı. Vali Yardımcısı Günay, Kartalımızı iyileştirdik, doğaya tekrar salıyoruz dedi.