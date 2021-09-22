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Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez tarafından doğal yaşam alanına salındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 peçeli baykuş, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez tarafından doğal yaşam alanına salındı.

Çeşitli tarihlerde kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarca yaralı olarak bulunan 3 peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada tedavileri tamamlanan baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile görevliler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Müdür Üzmez, baykuşların rehabilitasyon merkezindeki tedavileri sonrası doğaya salındığını söyledi. Üzmez, "Bu hayvanlarımızı tedavi ettik, aşılarını vurduk. Şimdi doğada kendilerini idame edecek seviyeye geldiler. Bizde onları doğaya bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı

Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı

Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı

Tedavisi tamamlan peçeli baykuşlar doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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