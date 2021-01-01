9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi
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9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi

01.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:26
9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi

AFYON Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden 9 yaban hayvanını, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

AFYON Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden 9 yaban hayvanını, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

AKÜREM, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden 4 ak pelikan, 4 yabani ördek (Suna, yeşilbaş ve 2 angıt) ve 1 leyleği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti. AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, Afyonkarahisar'ın ağır kış şartları ve merkezin şu anki kullanım alanı yetersizliğinden dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün de oluru ile Ormanya ile irtibata geçtiklerini söyledi. Doç. Dr. Kandır, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya ekibi isteğimizi sevgiyle kabul edip, emanetlerimize sahip çıktı. İşlerini büyük özveriyle gerçekleştiren Ormanya ekibine ve böyle bir doğal yaşam parkını Avrupa'ya kazandırdıkları için Kocaeli Belediyesi'ne teşekkürü borç bilirim" dedi.


9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi
9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi
9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi
9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi
9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Canan Tükelay

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