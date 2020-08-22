Tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var!
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Tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce kaçış sendromu hastalığına yakalanmıştı. Bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören ünlü şovmenden haber var

Tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var!
22.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:11

Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü şovmen, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı.

'DOSTLARIMI ÇOK ÖZLEDİM'

Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten Erbil, "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

'DUALARIMIZ SENİNLE...'

Ercan Avşar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevindirici haberi Mehmet Ali Erbil'den aldım. Tedavisinin iyi geçtiğini pandemiden dolayı izole ortamda olduğunu, sevenlerini ve dostlarını çok özlediğini belirtti. Herkese çok selamı var. Babişko dularımız seninle... Bir an önce aramızda görmek istiyoruz seni çok özledik."& ;

Kaynak: Snob Magazin

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