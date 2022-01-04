Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim 2022? Tecil nasıl bozulur? Askerlik tecili bozdurma işlemleri nasıl yapılır?

Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tecili bozdurduktan sonra askere gidilecek tarihi merak eden pek çok vatandaş, celp dönemlerini ve askere ne zaman gideceğini merak ediyor. Peki, tecili bozdurduktan sonra ne zaman askere gidilir? İşte, o konu hakkında bilgiler

TECİL NASIL BOZULUR?

Askere gidecek olan kişiler belirli nedenlerden dolayı askerliğini erteletebiliyor. Özellikle öğrencilik hayatında devam eden erkek adaylar, askerliklerinin süresini uzatabiliyor. Bazı kişilerde tecilli olan askerliğini bozdurmak istiyor. Tecil durumunun nasıl bozulacağı adayların araştırdığı önemli konular arasında yer alıyor.

Tecil bozdurmak için askerlik şubesine gitmeye gerek bulunmuyor. Bireyler e-devlet şifreleriyle askerlik sistemine giriş yapabilir ve kolayca tecil bozdurma işlemlerini gerçekleştirebilir. ASAL yoklama araması yaptırılarak, tecil bozdurma işlemlerini tek tıkla kolayca yapabilir.

Askerlik Tecili Bozdurma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Askerlik tecilinin nasıl bozdurulacağı kişilerce merak edilebiliyor. Askerlik tecili bozdurma, tecilli olan kişilerin bir an önce askere gitmek istediğini belirten bir durumdur. Askere gitmek isteyen mevcut olan tecilini bozdurmak isteyebilir. E-devlet sistemine şifreyle giriş yaparak, askerlik tecil işlemleri yapılabiliyor. Bireyler tecilini bozdurarak, gerekli muayene işlemleri sonrası askere gidebiliyor.

TECİL BOZDURDUKTAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDERİM 2022?

Tecili bozdurma tarihleri, celp dönemlerine askere gidilecek tarihleri belirler. Asker alımları yılda 4 kez yapılır. Celp dönemleri ve başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şubat celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım

Mayıs celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat

Ağustos celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs

Kasım celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

Buna göre, hangi celp döneminde askere gidilmek isteniyorsa, o celp dönemi için belirlenen son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Son başvuru tarihlerinin ardından başvuru yapılması halinde askere, bir sonraki celp döneminde gidilir.

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