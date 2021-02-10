Tebyin ne demek? Tebyin nedir, ne anlama geliyor?

Tebyin ne demek? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan bu ne demek, TDK'ya göre bu ne anlama geliyor? Tebyin ne demek? Tebyin nedir, ne anlama geliyor?

Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. Tebyin ne demek ve ne anlama gelir? Bu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz. İşte uzun yıllardır dilimizde olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bu kelimesi ne demek, TDK'ya göre anlamı, tebyin kelimesinin kaç anlamı var kökeni ne sorularının cevabı…

TEBYİN NE DEMEK?

Hz. Peygamberin, kendisine gelen vahyi insanlara açıklamasına tebyin adı verilir. Tebyin; beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir.