Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda - Haberler
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Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Meydanı'nda "Tebliğciler olarak bilinen bir grup, yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı.

TAKSİM Meydanı'nda "Tebliğciler olarak bilinen bir grup, yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı.

Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı. Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Çok kalabalık. Müslümanların böyle olmaması gerek.  Bizim kendi bayramımız bize yeter. İslam alemi kan ağlarken oynamanın anlamı yok. Eğleneceğiz ama İslam çerçevesinde eğlenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. 2 sene önce de buradaydık. Şu an genelde yabancılar var. Bu ebedi hayatta cennet var. Allah'ın dediği gibi yaşamak lazım" dedi.


- İstanbul
Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

Tebliğciler yılbaşı kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı'nda

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