TEB Ligi Sezon 2 takımları duyuruldu!

Ligin başlamasına son 7 gün!

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen TEB Ligi Sezon 2 takımları 12 saat önce yapılan paylaşımla duyuruldu. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen ligin başalamasına son 7 gün kaldı.

Bu sezon lig toplam 14 takımla oynanacak. Lige katılan takımlar ise şu şekilde:

Beşiktaş Espor

Blaze Esports

Bursaspor Espor

Çamlıca Espor

Digital Athletics

Fethiyespor Espor

Gençlerbirliği Espor

HAK Esports

Interrail Türkiye Espor

Other Side Esports

Regnum Carya Esports

Sakaryaspor Espor

Steel Tactics Esports

Trabzonspor Espor

Birbirinden yetenekli 14 takımın oyuncuları lig şampiyonluğu için kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ise fastPay Wildcats olmuştu. Antalyaspor Espor ile karşılaşan organizasyon, finallerde 3-0 kazanarak 1. sezon şampiyonu oldu.

Kaynak: Playerbros