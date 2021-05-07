TEB Ligi Sezon 2 takımları duyuruldu!
Ligin başlamasına son 7 gün!
Basketbolseverleri ekranlara kitleyen TEB Ligi Sezon 2 takımları 12 saat önce yapılan paylaşımla duyuruldu. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen ligin başalamasına son 7 gün kaldı.
Bu sezon lig toplam 14 takımla oynanacak. Lige katılan takımlar ise şu şekilde:
Beşiktaş Espor
Blaze Esports
Bursaspor Espor
Çamlıca Espor
Digital Athletics
Fethiyespor Espor
Gençlerbirliği Espor
HAK Esports
Interrail Türkiye Espor
Other Side Esports
Regnum Carya Esports
Sakaryaspor Espor
Steel Tactics Esports
Trabzonspor Espor
Birbirinden yetenekli 14 takımın oyuncuları lig şampiyonluğu için kıyasıya rekabet edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ise fastPay Wildcats olmuştu. Antalyaspor Espor ile karşılaşan organizasyon, finallerde 3-0 kazanarak 1. sezon şampiyonu oldu.
Kaynak: Playerbros