Teb Genel Başkanı Çolak Vali Tekinarslan ile Bir Araya Geldi

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak ve Yönetim Kurulu üyeleri Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya geldi.

TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla geldiği Kilis'te, Eczacılar Odası Kilis Temsilcisi Güven Sipahi ile Kilisli eczacılar ile bir araya geldikten sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya geldi.

TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak, Kilis'e, Zeytin Dalı Harekatı ile Mehmetçiğe ve Kilis halkına destek vermek için geldiklerini söyledi.

Vali Tekinarslan ile TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. - KİLİS