Teamül ne demek? Teamül anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Teamül kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Teamül anlamı ne? Teamül ne demek?

TEAMÜL NE DEMEK?

Teamül hukuku, bir yerde, grupta, kültürde eskiden beri yapılagelen şeyler, alışılagelmiş şeyler, öteden beri olagelen davranışlar, tutumlar bütünüdür. Osmanlıdan beri gelen, günümüzde bağlayıcı unsuru olmayan, adet hukuk'u denebilir.

Bir çevrede bir işlemin adet haline gelmesi, bu hususun zaman içinde herkesçe uyulmak suretiyle istikrarlı bir nitelik kazanmış bulunması ve ayrıca kamu oyunda da bu teamüle inanılmış olması gerekir.

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