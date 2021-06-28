Team Fortress 2, çıkışından 14 yıl sonra anlık oyuncu rekorunu kırdı!

Valve'ın birinci şahıs takım tabanlı nişancı oyunu Team Fortress 2, geçtiğimiz Cuma gecesi anlık oyuncu rekorunu kırdı. 14 yıl önce piyasaya sürülmesinin ardından gerçekleşen bu rekor oyuncu sayısının gerçekleşme sebebi ne? Team Fortress 2, anlık olarak kaç kişi tarafından oynandı? Team Fortress 2 sistem gereksinimleri!

Valve tarafından geliştirilen takım tabanlı nişancı oyunu Team Fortress 2, 2007 yılında piyasaya sürülmesinin üstünden geçen 14 yılın ardından yeni eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde her zaman üst sıralarda kendisine yer bulan Team Fortress 2, oynamasının tamamen ücretsiz olması ve birçok farklı sebeplerle oyuncuların beğenisini kazanıyor.

Eurogamer, Team Fortress 2'nin Cuma gecesi anlık olarak 151 bin oyuncu tarafından oynandığını ve bu alandaki rekorlarını tazelediklerini açıkladı. Oyunun önceki anlık oyuncu rekoru, Aralık 2020'de belirlenene göre 147 bin oyuncuydu.

Haftalık ortalama 109 bin oyuncu tarafından oynanan Team Fortress 2'nin verilerine göre, anlık oyuncu artışının sebebinin bir önceki gün oyuna gelen güncelleme olduğu gösteriliyor. Yapılan bu güncelleme oyuna birkaç kozmetik eşya getirmişti. Ayrıca, oyuncuların yapılan güncellemede en çok merak ettiği konu, oyundaki bot sorununun çözülüp çözülmediğiydi. Oyunculardan gelen yeni bilgilere göre sunucularda bot sayısında önemli bir düşüş gözlenmiş olsa da, Reddit kullanıcılarının aktardığı bilgiye göre oyunda hâlâ birkaç bin bot olduğu söyleniyor.

Oyun keyfini büyük ölçüde etkileyen botların temizlenmesi için yapılan çalışmalar, Team Fortress 2 oyuncularını şu anlık mutlu etmiş görünüyor.

TEAM FORTRESS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP

İşlemci: 1.7 GHz Processor or better

Bellek: 512 MB RAM

DirectX: Sürüm 8.1

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

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