TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi
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TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi

TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde kurban etleri, Arnavutluk İhtiyaç Sahibi Kişiler ve Aileleri Derneği çatısı altındaki kişilere ulaştırıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, kurban eti dağıtım törenindeki konuşmasında, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı, daha doğrusu bayram demek, sevinç demek, mutluluk demek, huzur demek, kardeşlik demek. Müslümanların bugünlerde yardımlaşması demek. Biz de böyle bir günde Türkiye Diyanet Vakfının kurbanlarını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kardeşliğimiz daim olsun."

Arnavutluk İhtiyaç Sahibi Kişiler ve Aileleri Derneği Başkanı Şefket Taku, ihtiyaç sahibi ailelere sürekli yardım yapan Türk kurumlarına teşekkür etti.

Bu kapsamda Tiran bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere 202 kurban paketi dağıtıldı.

TDV, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Bosna Hersek'te de kurban kesimi gerçekleştirdi.

Başkent Saraybosna'da kesilen kurbanlar, insani yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler, aşevleri, yetimhane ve huzurevlerine dağıtıldı.

TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi
TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi
TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi
TDV'den Arnavutluk ve Bosna Hersek'te kurban kesimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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