TDV, 10 bin 500 hisse kurbanı Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
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TDV, 10 bin 500 hisse kurbanı Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, 10 bin 500 hisse kurbanı Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilecek 10 bin 500 hisse kurbanın etini Batı Afrika ülkesi Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilecek 10 bin 500 hisse kurbanın etini Batı Afrika ülkesi Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Moritanya'da yaşayan Türkler ile Türkiye'den giden TDV gönüllüleri, başkent Nuakşot'taki Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşavirliği'nde bir araya geldi.

Daha sonra kurbanlık hayvanların satıldığı alana giden TDV gönüllüleri, satın alım işlemlerinin ardından kurbanların kesileceği hayvan pazarındaki mezbahada incelemelerde bulundu.

Moritanya'da 21 Temmuz Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren 10 bin 500 hisse kurban eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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