Son Dakika | Binali Yıldırım: Kazakistan'daki olayların sonlanması en önemli beklentimiz - Haberler
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Son Dakika | Binali Yıldırım: Kazakistan'daki olayların sonlanması en önemli beklentimiz

Son Dakika | Binali Yıldırım: Kazakistan'daki olayların sonlanması en önemli beklentimiz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Kazakistan'da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, " Kazakistan'da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kazakistan'da bugünlerde yaşanan olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanması en önemli beklentimizdir. TDT Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz. Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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