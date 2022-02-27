TDP'liler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Savaşa Hayır" pankartı astı - Haberler

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TDP'liler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Savaşa Hayır" pankartı astı

AA - Güncel
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) İstanbul teşkilatı üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Savaşa Hayır" yazılı pankart astı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) İstanbul teşkilatı üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Savaşa Hayır" yazılı pankart astı.

Köprüde basın açıklaması yapan TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, dünyada farklı isimler altında bitmeyen savaşlar olduğunu, toprak ve su savaşları ile virüs ve biyolojik savaşlar yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Son olarak kuzeyimizde yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı. Sebebi ve şekli ne olursa olsun tüm savaşları reddediyoruz. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün liderliğinde, sonsuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği amaçlara yürümek ve dünya barışını sağlamak için 'savaşlar olmasın, salgınlar yaşanmasın, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, aç insan kalmasın' diye savaşa hayır diyoruz."

TDP'liler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Savaşa Hayır pankartı astı

TDP'liler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Savaşa Hayır pankartı astı

TDP'liler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Savaşa Hayır pankartı astı

AA - Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye Değişim Partisi, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Haberler

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