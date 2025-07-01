TDK Sözlüğüne göre son adam futbolda hangi oyuncunun diğer adıdır?

TDK Sözlüğüne göre son adam futbolda hangi oyuncunun diğer adıdır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, TDK Sözlüğüne göre son adam futbolda hangi oyuncunun diğer adıdır? sorusu cevabı ne?

TDK Sözlüğüne göre son adam futbolda hangi oyuncunun diğer adıdır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, TDK Sözlüğüne göre son adam futbolda hangi oyuncunun diğer adıdır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TDK SÖZLÜĞÜNE GÖRE SON ADAM FUTBOLDA HANGİ OYUNCUNUN DİĞER ADIDIR?

A:Santrafor

B: Stoper

C:Kaleci

D: Libero

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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