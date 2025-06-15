TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "labrador" kelimesi hangisi olarak tanımlanır?

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te 'labrador' kelimesi hangisi olarak tanımlanır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "labrador" kelimesi hangisi olarak tanımlanır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "labrador" kelimesi hangisi olarak tanımlanır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaTDK Güncel Türkçe Sözlük'te "labrador" kelimesi hangisi olarak tanımlanır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TE "LABRADOR" KELİMESİ HANGİSİ OLARAK TANIMLANIR?

A: Jeolojik bir tuz

B: Bir köpek ırkı

C: Bir okyanus akıntısı

D: Güney Amerika'da bir ada

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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