TCMB Başkanı Uysal: "Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz"
Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
30.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:16
Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA