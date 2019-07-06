TCMB başkan değişimi: Erdoğan görevden aldığı Çetinkaya'nın yerine yardımcısını atadı

TCMB başkan değişimi: Erdoğan görevden aldığı Çetinkaya'nın yerine yardımcısını atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alarak yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ı atadı.

TCMB başkan değişimi: Erdoğan görevden aldığı Çetinkaya'nın yerine yardımcısını atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alarak yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ı atadı.

Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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