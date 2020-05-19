TCG Kılıç Hücumbot'unda İstiklal Marşı okundu
TCG Kılıç Hücumbotundan genel görüntü ZONGULDAK - Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda limanda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbot'unda askerler saat 19.19'de bayrak töreni sonrası 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
19.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:33
TCG Kılıç Hücumbotundan genel görüntü ZONGULDAK - Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda limanda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbot'unda askerler saat 19.19'de bayrak töreni sonrası 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Hücumbot ışıklandırılırken Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: AA