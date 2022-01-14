TCDD'ye ait yüksek gerilim telini çalarken akıma kapılan 1 kişi ağır yaralandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de TCDD'ye ait yüksek gerilim hattından 50 bin lira değerinde topraklama kablosu çalan 5 kişiyi Özel JASAT ekibi tespit ederek gözaltına aldı. Jasat ekibi şüphelilerden birinin trafo merkezindeki 27 bin voltluk elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ayvatlar Mahallesinde Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait yüksek gerilim trafo merkezinden maddi değeri 50 bin TL olan 40 metre topraklama bakır kablosu kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca olayın tüm yönleri ile aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timlerinden özel bir ekip oluşturdu. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırma neticesinde, trafo merkezindeki hırsızlık olayının 5 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve hırsızlık esnasında şüphelilerden birinin trafo merkezindeki 27 bin voltluk elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşıldı. Olayın bir çok hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan O.E., A.Ç., E.S., M.S., ve D.Ö. isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Elektrik akımına kapılan şüphelinin hayati tehlikesi olduğu ve halen tedavisinin hastanede devam ettiği açıklandı.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)

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