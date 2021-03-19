TCDD Genel Müdürü Uygun, Akşehir'i ziyaret etti
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TCDD Genel Müdürü Uygun, Akşehir'i ziyaret etti

19.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:22
TCDD Genel Müdürü Uygun, Akşehir'i ziyaret etti

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet Akşehir'e gelerek bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet Akşehir'e gelerek bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Uygun beraberindekilerle, önce Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi için Gözpınarı Mahallesi'ne kurulacak olan yükleme boşaltma istasyonu yapılması, Kozağaç Mahallesi'ndeki demiryolu geçidine kavşak yapılması, Yeniköy Mahallesi'ndeki demiryolu hattında tarımsal altgeçit yapılması, hızlı tren için Akşehir bağlantılı bir sefer oluşturulması konuları ele alındı.

Akkaya, ziyaretin ardından Uygun'a, Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saatini armağan etti.

Heyet daha sonra, tarihi evlerin bulunduğu sokaklar, restorasyonu yapılan kilise ve Yukarı Hamam'ı inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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