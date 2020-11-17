TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç Açıklaması

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu kanunla, tarımsal amaçlı kooperatifler ile orman kooperatiflerinin borçlarının da yapılandırıldığını söyledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu kanunla, tarımsal amaçlı kooperatifler ile orman kooperatiflerinin borçlarının da yapılandırıldığını söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan yapılandırmayla ilgili düzenlemelere değindi.

Yürürlüğe giren söz konusu kanunla, tarımsal amaçlı kooperatifler ve orman kooperatiflerinin yaklaşık 800 milyonluk borcunun yapılandırılma kapsamına alınabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Tarım ve Kredi Kooperatifleri pandemi nedeniyle çiftçilerin kendilerine olan borçlarını zaten erteliyor. Bunun da yapılandırma kapsamına alınmasına, çiftçinin borcunu biriktirerek artmasına neden olacağı ve borç dönüşümünün daha sıkıntılı hale gelebileceği endişesiyle sıcak bakılmadı.

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçi borçlarını 6 aya kadar faizsiz erteliyor. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının yapılandırılması için ise bir kanun düzenlemesine gerek yok. Ziraat Bankası yönetimi bu borçlandırmayı kendi kararıyla zaten yapılandırabiliyor. Bu konuda ilgili banka yönetimiyle görüşmelerimiz de devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta