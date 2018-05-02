TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer: "Torba Tasarı Haftaya Meclis Genel Kurulunda...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, devlet ile vatandaşının kucaklaştığı tasarı ile yine milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu hafta Plan Bütçe Komisyonumuzda görüşeceğimiz torba tasarı haftaya Meclis Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacaktır" dedi.

Koçer, TBMM Palan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Koçer, komisyonda görüşülmesine başlanacak 'torba tasarı' ile vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını ve kaydı silinen üniversite öğrencilerine kayıt hakkı tanınacağını belirterek, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere biner lira ikramiye verileceğini ifade etti. Son dönemde yatırımı, istihdamı, ihracatı ve tasarrufu arttırmaya yönelik yapısal reformların ve ekonomik tedbirlerin yer aldığı çok sayıda yasal düzenleme içeren kanunları Plan ve Bütçe Komisyonu olarak görüştüklerini belirten Koçer, yine ihtiyaçlardan doğan bu kanunun da aynı amaca yönelik olduğunun altını çizdi. Koçer şunları kaydetti:

"Son iki yılda Plan Bütçe Komisyonunda görüşülerek çıkartılan yatırım ortamının iyileştirilmesi, bazı alacaklarının yapılandırılması, KDV gibi bir dizi ekonomik tedbir mahiyetindeki kanunlar neticesinde Türkiye aralıksız ihracat rekorları kıran, büyüme performansı ile gıpta edilen bir ülke oldu. Yakalanan ekonomik istikrarın devamına yönelik hazırlanan ve devlet ile vatandaşının kucaklaştığı bu tasarı ile yine milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği ve üniversitelerden kaydı silinenlere okullarına dönme imkanı paket içerisinde öne çıkan düzenlemeler. İkramiye alacak 13 milyon emekliyi, imar barışı kapsamındaki 14 milyon yapıyı, af imkanı tanınacak 600 bin öğrenciyi, vergi ve prim borcu düzenlenecek milyonlarca mükellefi göz önüne aldığımızda bu kanun tasarısının, devleti vatandaşı ile kucaklaştıran süper bir paket olduğu görülecektir. Vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonumuzda görüşeceğimiz torba tasarı haftaya Meclis Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacaktır." - ANKARA