TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Tarsus İlçe Kongresinde konuştu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte söz sahibi bir ülke konumuna gelmişse bunlar sizin kararlılığınız, sizin bize vermiş olduğunuz destek, başımızda da adam gibi adam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmasıdır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte söz sahibi bir ülke konumuna gelmişse bunlar sizin kararlılığınız, sizin bize vermiş olduğunuz destek, başımızda da adam gibi adam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmasıdır." dedi.

Elvan, Tarsus Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Tarsus İlçe Kongresindeki konuşmasında, teşkilat mensuplarının kendileri için çok değerli olduğunu ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Teşkilat mensuplarının AK Parti'nin 18 yıllık sürecinde değerlerine sahip çıktığını ifade eden Elvan, "Eğer bugün Türkiye'yi dünyanın güçlü ülkeleri arasına sokabilme yeteneğine sahip olmuşsak, bugün Türkiye tüm dünyada hemen hemen her gün konuşulur hale gelmişse, Türkiye artık sadece bölgesinde değil küresel ölçekte söz sahibi bir ülke konumuna gelmişse bunlar sizin kararlılığınız sizin bize vermiş olduğunuz destek başımızda da adam gibi adam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmasıdır." diye konuştu.

Teşkilat mensuplarının kendileri için değerli olduğunu, onların desteği ve kararlılığıyla bugün buralarda olduklarını anlatan Elvan, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve büyüdüğünü kaydetti.

Elvan, birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı olacaklarını vurgulayarak, 2002'den beri görev yapmış tüm ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarıyla Tarsus için çalışacaklarını söyledi.

Tarsus'un sıradan bir kent olmadığını, tarihi dokusu, turizmi, kültürel zenginlikleriyle, sanayi altyapısıyla hep öncülük ettiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Bizler, milletvekillerimiz, Tarsus'un önemini biliyoruz. Tarsus için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Son birkaç yılda yaşamış olduğumuz ekonomik alanda saldırılar ve Türkiye'nin özellikle üzerinde oynanmak istenen oyunlara rağmen Tarsus'ta çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Özellikle ulaşım altyapısı itibarıyla eksikleri suretle gideriyoruz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi ile sadece Mersin-Tarsus OSB'nin otoyol bağlantısıyla ilgili yapacağımız harcama miktarı 500 milyon lira. Mersin ilimizde sadece 3 tane organize sanayi bölgesi vardı. 2 tanesi Tarsus'umuzda, 1 tanede Silifke'de. Şu anda yapımı devam eden organize sanayi bölgesi sayısı mevcutlarla birlikte 10. Şu an Tarsus'ta üçüncü organize sanayi bölgesinde yatırımlar devam ediyor. Binalar yükselmeye başladı. Orada en azından 6-7 bin kardeşimiz istihdam edilecek. Dördüncü organize sanayi bölgemizle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık inşallah önümüzdeki dönemde yer tahsisine başlayacağız."

Tarsus Tarım ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına da başladıklarını ifade eden Elvan, şu anda kamulaştırma çalışmalarını önemli ölçüde bitirdiklerini kaydetti.

Kongreye, AK Parti milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çok sayıda partili de katıldı.

Kaynak: AA