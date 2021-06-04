TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Egeli Masterler ile karşılaşacak
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TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Egeli Masterler ile karşılaşacak

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Egeli Masterler ile karşılaşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi Masterler Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Ege Üniversitesi 1 No'lu Çim Saha'da 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan müsabaka saat 18.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen EÜ Rektörü ve Masterler Futbol Takımı oyuncusu Prof. Dr. Necdet Budak, "Bünyesinde uzun yıllar hizmet verdiğim Türkiye Büyük Millet Meclisinin futbol takımı olan ve eski bir oyuncusu olduğum Parlamenterler Spor Kulübü ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için anıların canlandığı ilginç bir karşılaşma olacak.Dostluk içerisinde geçecek müsabaka elbette tatlı bir rekabete de sahne olacaktır. Meclisimizin değerli vekillerini en iyi şekilde ağırlayıp keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Nihayetinde kazanan daima dostluk olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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