TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU'NDAN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki komisyon üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Eskişehir Valiliği ve TEİ'yi de ziyaret eden Tbmm Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, nazik ziyaretleri için ziyaretçilerine teşekkür ederek, Eskişehir'in sorunlarını dile getirdi. İsmet Yılmaz, "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yaptığınız dönemde şimdiki ismiyle Sivil Havacılık ve Uzay Fakültesi'ni kurarak Türkiye'de sivil havacılığa büyük katkı sağladığınız. TEİ'yi ziyaretimizde gördüğümüz çalışmalar da beklediğimizden iyiydi. Bu büyük bir başarı. Bu şirketimize ev sahipliği yapan başkanımız olarak sizi tebrik ediyorum" dedi. Eskişehir'deki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Yılmaz Büyükerşen ve İsmet Yılmaz başkanlığındaki komisyon üyeleri, sohbet havasında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

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