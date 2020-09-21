TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacak

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nu 2 Ekim'de...

TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacak
21.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:01

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek üzere Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nu 2 Ekim'de toplantıya çağırdı.

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu üyelerinden oluşan 1'inci Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak, fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili raporu 3 Eylül'de TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Çelik'in dosyasını görüşmek üzere Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nu  2 Ekim'de toplantıya çağırdı. Karma Komisyon raporu, Genel Kurul gündemine gelecek ve burada görüşülerek karara bağlanacak. Genel Kurul'daki oylama gizli yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Adnan Menderes Devlet Bahçeli Erol Mütercimler
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Babel Tisserand Jimmy Durmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:02:35. #1.14#
title