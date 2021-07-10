TBMM kararları Resmi Gazete'de
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TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 7 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 7 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararlarına göre, Adalet Komisyonu, Çevre Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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