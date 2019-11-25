TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Yüceer: Kadının aile dışında da yeri var

25.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:54

Kızının gözü önünde katledilirken "ölmek istemiyorum" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut cinayeti de; kocası 4 ay sonra hapisten çıkacağı için kendisini risk altında görerek "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum, yardım edin" diyen ve yetkililere seslenen 3 çocuk annesi Oya Aydoğdu'nun çaresizliği de Türkiye'nin kadına yönelik şiddet gerçekliğini en çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.



25 Kasım günü her yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. Euronews.com'da Görüntüle