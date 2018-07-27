TBMM İdare Amiri Erkan Haberal Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Erkan Haberal, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi

TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Hayvan Hakları Yasası'nda değişiklik öngören teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını ifade etti. Haberal, teklifle ilgili bilgi vererek, "Hayvan bakımevleri açılmasının devletin iznine bağlanmasını öngörüyoruz. Hasta ve iyileşme ihtimali olmayan hayvanların uyutulması, en az 2 veterinerin kararı ve bakanlığın izniyle mümkün olacak. Petshop ve türevi mağazalardan hayvan satışının yapılmasını yasaklıyoruz. İl, ilçe belediyelerinde hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerinin kurulmasını öngördük. Küçük ilçelerde devlet bunların kurulmasına destek olacak. Yunus parkları kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Haberal, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidine ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA