12.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:05

TBMM heyeti yuhalandıkları belirtilen otizmli çocukların velileri ile istişare toplantısı yaptı

AKSARAY - Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, otizmli öğrencilerin, velilerinin yuhalandığı ve okulda istenmedikleri iddiasıyla ilgili Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu ziyaretlerinin ardından veliler, il Valisi Ali Mantı ve daire müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Valilik Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası bir açıklama yapan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, görüşmelerin son derece olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Çelik, ailelerle görüşmeler yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüleceğine değindi.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; "Ailelerimizi ayrı ayrı dinledik ve gördük ki, bazı yanlış anlaşmalar, arada bazı kişilerin de yanlışları olabiliyor. Bunlar mümkün. Ama şu anda ailelerimiz şöyle bir havadalar. Artık geleceklerinden endişe etmeye gerek yok. Bu işin sahipleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde de var, devlet düzeyinde de var. Bizde hem daha önceki deneyimlerimiz, hem de bugün buradan aldığımız deneyimler sonucu bazı önerilerimizi raporumuzda dile getireceğiz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız yeni bir düzenlemelerde yapıyor. Bazı kararlarda aldı. Örneğin gölge öğretmen olayına yavaş yavaş geçiliyor. Bunun dışında bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitiminde daha fazla, daha iyi eğitim görebilmeleri, daha nitelikli eğitim görebilmeleri için ne yapılması gerektiği hakkında da bizim önerilerimiz olacak. Bu çerçevede de yarın da Sağlık Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanımızı ziyaret edeceğiz ve en son Cumhurbaşkanımızı da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkacağız."

Kaynaştırma eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "İnşallah kaynaştırma eğitimimiz daha iyi olacak. Aileler arasında da birlik beraberlik sağlayacak. Buna dikkat edeceğiz. Sayın valimizin burada katkısı olacak şüphesiz. İl Milli Eğitim Müdürü, okul aile birliği, okul müdürü. Yani böyle bir çalışma içerisinde olacağız. Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor. Bu aileleri de anlamamız gerekiyor. Şu anda durumun gayet iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından heyet Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: İHA