TBMM heyeti Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki Tbmm heyeti, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünde Azerbaycan'da temaslarda bulundu.

Heyette, Ayrım'ın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yer aldı.

TBMM heyeti, 9 Nisan'da başlayan ziyaretlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edildi. Tarım Bakanı İnam Kerimov'la bir araya gelen heyet, Milli Meclis'te Azerbaycanlı milletvekilleriyle çeşitli toplantılar yaptı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ayrım, Aliyev'in kendilerine Karabağ'ın imarı konusunda bilgi verdiğini, yol haritasını anlattığını belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgenin barış ve huzuru için önerdiği 6'lı iş birliği formatını da konuştuklarını bildiren Ayrım, "Aliyev, 'Barışın yolu Zengezur koridorundan geçer' demişti bir demecinde. Zengezur koridoru bölgedeki devletlerin ekonomisine, komşuluk ve kültürel ilişkilerine yol açacaktır. Tarihi İpek Yolu'nun bir güzergahı olacaktır. Aliyev'i son derece kararlı ve moralli, ne yaptığını bilen, yol haritasını belirlemiş bir lider olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Ayrım, Milli Meclis Başkanı Gafarova ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda parlamentolar arası ilişkilerin hangi rolü alacağını müzakere ettiklerini kaydetti.

Tarım Bakanı Kerimov'la Karabağ bölgesindeki tarımsal faaliyetleri konuştuklarını bildiren Ayrım, Türkiye'nin bu konuda da Azerbaycan'a desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Ayrım, buradaki Türk iş adamlarının sorunlarını Azerbaycanlı mevkidaşlarına ilettiklerini, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye gelen ve kimliksiz yaşayan Azerbaycanlıların problemlerinin çözümü için yapılması gerekenleri müzakere ettiklerini bildirdi.

Karabağ'daki imar ve ihya çalışmalarına da değinen Ayrım, "Özel sektörün buraya gelmesi için bir takım teşvik kolaylıkları için çalışmaların olduğu söylendi. Türkiye'den ilgi duyan firmalar oluyor. Onlar müracaat ettiklerinde gerekli imkanlar sunuluyor. Bu süreçte Türk ve Azerbaycan firmalarının birlikte ve dayanışma içerisinde Karabağ'ın imarını gerçekleştirmesini arzu ediyorum. Aras Nehri boyunda serbest ticaret bölgesi kuruluyor. Bunu çok önemsiyoruz. Türk firmalarını, ufak üreticilerimizi buraya yönlendireceğiz." diye konuştu.

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