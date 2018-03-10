TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kavaklıoğlu Açıklaması

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, "Avrupa'nın en büyük sıkıntısı oraya gelenlerin çoğunun Müslüman olması. Avrupa'yla çatışmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz de orada etkili olacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir salonda düzenlenen "18. Dönem Siyaset Akademisi"nin ilk dersinde konuşan Kavaklıoğlu, 20 sene sonra Avrupa'da Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusunu geçeceğini söyledi.

Belçika'da en çok kullanılan isimlerin ilk üç sırasında Muhammed, Melih ve Ayşe'nin yer aldığını belirten Kavaklıoğlu, "Bunlar tedirgin oluyorlar, Müslüman olmaktan korkuyorlar. Bu trend bu şekilde devam ederse 20 sene sonra Avrupa'da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusunu geçecek." ifadelerini kullandı

Hem ABD'de hem Avrupa'da büyük sıkıntıların olduğunu anlatan Kavaklıoğlu, "Bir kere dünyanın serveti, zenginliği doğuya kayıyor. Batıdan doğuya doğru servet kayıyor. Çok olağanüstü bir dönem geçiriyor Avrupa. Avrupa nüfus olarak azalıyor gittikçe ve yaşlanıyor. Böyle olunca dışarıdan gelen adamlar iş buluyorlar, meslek ediniyorlar. Avrupa'nın en büyük sıkıntısı oraya gelenlerin çoğunun Müslüman olması. Avrupa'yla çatışmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz de orada etkili olacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

"Hem Amerika'nın hem Avrupa'nın aklına Osmanlı geliyor"

Kavaklıoğlu, Çin ve Hindistan'ın olağanüstü büyüyüp geliştiğine Japonya'nın da Amerika'nın gündeminde olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumlar Batı'yı endişelendiriyor. Özelikle Hindistan ve Çin'in çok büyük hamleler yapması ve Avrupa'ya doğru, özellikle Çin'in bir İpek Yolu projesi var biliyorsunuz. Ekonomi yolu. 50 trilyon dolarlık bir proje. Buna bugüne kadar 60-70 milyar dolar harcamış vaziyette. Bu güzergah Türkiye'den geçen güzergah. Avrupa'ya bağlanmak istiyorlar. Güzergah boyunda ekonomik odaklar oluşturmak istiyorlar, buna çalışıyorlar. Amerika da bunun önünü kesmeye çalışıyor. Nasıl kesmeye çalışıyor? Bu güzergahta iç çatışmalar, terörist eylemler çıkararak bunların önünü kesmeye çalışıyorlar. Öbür taraftan bir Ortadoğu meselesi. Türkiye'ye gelince hem Amerika'nın hem Avrupa'nın aklına Osmanlı geliyor. Osmanlı'yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturdu. Bunlar tekrar Osmanlı oldular diye endişelendiler. Öyle mi? Öyle."

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve partililer katıldı.