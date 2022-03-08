TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Tbmm Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin, "kullanımı zorunlu olan bebek bezi, hasta alt bezi ve kadın hijyen ürünlerine yapılan fiyat artışları", HDP'nin, "gıda krizinin nedenleri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi", CHP'nin "kadınların çalışma hakkına tam olarak sahip olabilmelerine" ilişkin araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına yönelik grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti Grup önerisi

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul bugünkü birleşiminde Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşülecek.