TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıl dönümleri", MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Afyonkarahisar ili turizmi", CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, "Gaziantep'in sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptılar.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, yerinden söz alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin "AK Parti yönetiminde 1717 makam aracı olduğu" yönündeki iddialarını hatırlatarak, belediyenin resmi belgelerine göre AK Parti yönetiminde 36 makam aracı varken, mevcut yönetimin 2020 yılında 3 bin 426 araç kiraladığını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya destek vererek, "Neşe Nur Akkaya yalnızca kadın olduğu için değil, başörtülü bir kadın olduğu için şiddete uğradı. Bu ülkedeki İslamofobiyi deşifre etmeye çalıştığımız her anda bize 'mağdur edebiyatı yapmayın' diyenler bu suça ortaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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