TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü", MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş "Kütahya turizmi" ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık "pandemi döneminin yükünü omuzlayan sağlık çalışanlarının sorun ve talepleri" başlıklarında gündem dışı konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta