TBMM Genel Kurulu toplandı
03.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:40
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven "gizemli şehir Afyonkarahisar", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu "1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 100. yılı" ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Ağrı'nın ekonomik ve sosyal sorunları" konularında gündem dışı konuşmalar yaptılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta