TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Sancar, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla söz alan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, kentin, ülke sanayisinde lokomotif şehirlerden birisi olduğunu ifade etti.

Kömür madeni yataklarının önemine dikkati çeken Uçar, taş kömürünü bularak kente büyük bir katkı sağlayan Uzun Mehmet'i de rahmetle andı.

Kara elmas macerasının hem ülkenin hem bölgenin kaderini etkilediğini dile getiren Uçar, Türkiye'nin kalkınmasında ve sanayileşmesinde Zonguldak havzasının önemli bir yer aldığını vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların taleplerini aktardı. Gürer, emeklilikte yaşa takılanların İstanbul seçimlerinde "kendilerini oylarıyla ispat ettiklerini" belirterek, TBMM eliyle bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Gürer ayrıca, "Çalışanların sorunlarına çözüm üretmeye yönelik verdiğimiz kanun tekliflerinin ele alınmasının ülkede adaleti, paylaşımı, hakça yaşamı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Çalışanların haklarını vermezsek onların sorunları daha da katlanır." dedi.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Bingöl'ün kentsel dönüşüm sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA