TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Levent Gök Başkanlığında toplandı.

Gök, yaşamanı yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın anısına milletvekillerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından konuşan Gök, Arslan'ı genç yaşta yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Arslan'ın gerek siyaset hayatında gerekse iş hayatında önemli çalışmaları bulunan bir milletvekili olduğunu anlatan Gök, "Arslan, siyasi ilkelerinden asla ödün vermedi. Tüm siyasi parti üyeleriyle nezaketli bir ilişki kurdu. Bugün, Arslan'ın nezaketine ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Sayın Kazım Arslan Meclisimizin en çalışkan milletvekillerinden birisiydi. Böylesine çalışkan, zarif bir arkadaşımızı zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Gök, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer Amasya Tamimi'nin 100. yılı dolayısıyla söz alırken, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da Düzce'nin sorunlarına değindi.

Kaynak: AA