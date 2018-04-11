TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığı harcamalarına ilişkin gündem dışı söz alan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Sağlık Bakanlığının 2017 yılının Ağustos ayında taşındığını ve 8 aylık kirasının 18 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz birkaç ayın kirasının ise 8 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia eden Biçer, "Tek bir hizmet binasının aylık kirası 2,5 milyon lira. Sağlık Bakanı Demircan, bütçelerinin olmadığını belirtmişti. Kendi hizmet binasını bile yapamayan bir bakanlıktan sağlık hizmeti bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı daha ne kadar bu kiraları ödeyecek? Bakanlık bu kiraları döner sermayeden karşılıyor. Bugün görüyoruz ki Sağlık Bakanlığının bütün merkez teşkilatları artık kiralık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü gurur ile kutladıklarını söyledi.

Çanakkale'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a geniş bir yelpazede kaynak sunan şanlı tarihin, en son elde edilen Afrin zaferi ile güncellendiğini vurgulayan Yılmaztekin, "Yeniden dirilişimizi akim kılmak isteyenler ve içerideki iş birlikçileri için artık yolun sonu görünmüştür. Terör örgütlerinin arkasına saklanarak bulunduğumuz coğrafyayı dizayn etmek isteyenler, bölgesinde güçlü bir Türkiye'yi minder dışına itmek için her türlü yolu denemektedir." dedi.

Yılmaztekin, yaşananların, terör örgütleri eliyle Türkiye'yi hizaya getirme gayretinden başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Terör örgütlerini destekleyenlerin akan binlerce masumun kanının faili olduğunu belirten Yılmaztekin, "Vakit herkesin aklını başına alması gereken vakittir. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü söylerken ne kadar ciddi olduğumuzu, bunun kuru ve içi boş bir kabadayılık olmadığını herkes görmüştür. Artık herkes bilmelidir ki bu sözün muhatabı Türkiye'nin bekasını hedef alan ve terör faaliyetinde bulunan tüm odaklardır." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ise cezaevlerinde yaşanan sorunlar hakkında söz aldı.

Cezaevlerinde ciddi sorunlar yaşandığını, OHAL'le birlikte cezaevlerindeki sorunların daha ciddi boyuta geldiğini öne süren Taşdemir, "Bugün cezaevlerinde 700'e yakın bebek var. Bebek ve cezaevi kavramlarını yan yana bile getirmek çok acı. Diğer taraftan hasta tutukluların durumu da içler acısı. Cezaevlerinde yaşanan durum sıradan bir uygulama değildir. Cezaevlerine yönelik olumsuz uygulamalardan artık vazgeçilmesi gerektiğini öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.