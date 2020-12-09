TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında kavga çıktı. Vekillerin birbirine girdiği arbade yüzünden birleşime ara verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi. "Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz" diye bağıran Tanrıkulu, Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu.

ARAYA GİREN VEKİLLER KAVGAYI ÖNLEDİ

AK Parti'li Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı büyümeden engelledi. Arbede sırasında vekillerin sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR