TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı. AK Parti'nin, gündem ve çalışma saatleriyle ilgili grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Görüşmelerine devam edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tamamlanamaması halinde Meclis Genel Kurulu, çalışma günü dışında 9 Temmuz Cuma günü de mesai yapacak.

Öte yandan İYİ Parti'nin, "Müzik sektöründe yaşanan sorunlar", HDP'nin "Bağımsız ve tarafsız bir medyanın oluşması", CHP'nin "Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar"ın araştırılması önergelerinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin grup önerisi sırasında CHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmanın başında Dadaloğlu'nun "Ferman padişahın dağlar bizimdir" adlı şiirinin bestelenmiş halini okudu. CHP milletvekilleri de Kayışoğlu'nu alkışlarla destekledi.

Grup önerilerinin ardından kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen