TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak
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AK Parti, Politika

TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak

AK Parti'nin, Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşmelerinin hafta sonu ve pazartesi günü de devam etmesi için verdiği grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

10.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:16
TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak

AK Parti'nin, Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşmelerinin hafta sonu ve pazartesi günü de devam etmesi için verdiği grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, sırasıyla İYİ Parti'nin 'çiftçilere yönelik elektrik faturalarının tahakkuk dönemi',  HDP'nin 'salgınla mücadele döneminde evlerdeki kadınların durumu', CHP'nin 'Hatay'da virüsün etkileri' konulu önerileri görüşülerek reddedildi.

AK Parti'nin, 'Meclis Genel Kurulu'nun, çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi' grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre Meclis, Ceza İnfaz Yasası için hafta sonu çalışacak. Buna göre Meclis Genel Kurulu, infaz teklifi için haftalık çalışma günlerinin dışında cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de çalışmış olacak.

 


Kaynak: DHA

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