TBMM eski başkanı Mustafa Kalemli'nin adı Domaniç'te bir caddeye verildi

Kütahyalı TBMM eski başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli'nin adı, Domaniç ilçesinde bir caddeye verildi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk tarafından gündeme getirilen eski TBMM Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli, Domaniç'te bir çok kamu binasının yapımı ve yatırımlarından dolayı ahde vefa örneği kapsamında sanayi girişinde bulunan bir caddeye, meclisinde oluru ile "Doç. Dr. Mustafa Kalemli" adı verildi.

İlçeye değer katanların isimlerinin yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Ertürk, "Bilindiği üzere ilçemize değer katan, yatırımlar getiren önemli şahsiyetlerimizin isimlerini park ve caddelere vermiştik. Bu kapsamda Şubat ayı meclis toplantımızda eski Meclis Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli'nin isminin yaşatılması adına konuyu gündeme getirdik. Teklifimiz, meclisin tamamının oy birliği ile kabul edildi. Doç. Dr. Mustafa Kalemli Kütahya'nın yetiştirdiği önemli Siyaset ve Devlet adamlarından biridir. İlçemize, dönemlerinde birçok yatırımları ve destekleri olmuştur. Bu vesile ile adının yaşatılması gerektiğini düşünerek Sanayi Sitesi girişimizdeki caddeye "Doç. Dr. Mustafa Kalemli Caddesi" ismini verdik. İlçemize değer katan destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile hemşehrimiz Mustafa Kalemli'ye saygılarımızı sunarım" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Politika