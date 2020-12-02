TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı
02.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:23
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı.
Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaları görüşmek ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın TİKA'nın yurt dışında gerçekleştirdiği projelere ilişkin sunumunu dinlemek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra toplantı Covid-19 tedbirleri kapsamında basına kapalı devam etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı