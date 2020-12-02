TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı
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TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

02.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:23
TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı.

Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaları görüşmek ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın TİKA'nın yurt dışında gerçekleştirdiği projelere ilişkin sunumunu dinlemek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra toplantı Covid-19 tedbirleri kapsamında basına kapalı devam etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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