TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te
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TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te

TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, kentin nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te inceleme ve araştırma yapak üzere kente geldi.

TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, kentin nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te inceleme ve araştırma yapak üzere kente geldi.

TBMM Dilekçe Komisyon üyeleri, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın başkanlığında Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Kilis'teki ortamın dünyaya duyurulması adına komisyon tarafından yerinde inceleme yapılacağını ifade eden Satır, "Kilis'in İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat, 24 Mayıs 2021 tarih ve 18862 numaralı dilekçe ile komisyonumuza başvurdu. Dilekçede özetle, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklıkların ardından uluslararası koruma bulmak amacıyla ülkemize gelen Suriyelilerin sınıra 10 kilometre uzaklıktaki Kilis'e yerleşmesi üzerine Kilis halkının Suriyelilere dünya ve insanlık için örnek teşkil edecek şekilde barışçıl ve paylaşımcı bir tutum sergilemesinin dünyaya duyurulması adına Kilis'te komisyonumuzca yerinde inceleme yapılması talep edildi" dedi.İncelemeler kapsamında Suriyeli kanaat önderleri ile bir araya geleceklerini vurgulayan Satır, hazırlanacak rapor ve sonrasında komisyon kararını kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.


TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te
TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te
TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te
TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Kilis'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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