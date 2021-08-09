TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan Hassa ilçesine ziyaret

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yayman ilçede inşası devam eden Hassa Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle de bir süre sohbet eden Yayman, daha sonra Gülkent Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Yayman'a, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve AK Parti İlçe Başkanı Cafer Sarı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş